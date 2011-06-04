Литвин знайшов мінуси у своєчасному ухваленні закону про вибори
До осені не буде?
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів, що до завершення поточної сесії парламенту законопроект про вибори до ВР буде ухвалено хоча б у першому читанні.
Про це він сказав журналістам у Ялті,
На відповідне запитання УНІАН В.ЛИТВИН зауважив: «Заледве чи. Залишилось два пленарних тижня».
При цьому він наголосив: «Тим більше, що своєчасне прийняття закону про вибори має свої плюси і має свої мінуси».
«Коли вже відомі правила гри, то кожен буде визначатись, як діяти з урахуванням цих правил, і дуже важко буде знаходити конструктив. Я маю на увазі ухвалювати ті рішення, які не несуть на собі такого нашарування популізму і нездійсненних обіцянок», - сказав голова парламенту.
За словами В.ЛИТВИНА, поки що у ВР не надійшов законопрокет, який готується робочою группою на чолі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.