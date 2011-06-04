Литвин знайшов мінуси у своєчасному ухваленні закону про вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів, що до завершення поточної сесії парламенту законопроект про вибори до ВР буде ухвалено хоча б у першому читанні.

Про це він сказав журналістам у Ялті,

На відповідне запитання УНІАН В.ЛИТВИН зауважив: «Заледве чи. Залишилось два пленарних тижня».

При цьому він наголосив: «Тим більше, що своєчасне прийняття закону про вибори має свої плюси і має свої мінуси».

«Коли вже відомі правила гри, то кожен буде визначатись, як діяти з урахуванням цих правил, і дуже важко буде знаходити конструктив. Я маю на увазі ухвалювати ті рішення, які не несуть на собі такого нашарування популізму і нездійсненних обіцянок», - сказав голова парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, поки що у ВР не надійшов законопрокет, який готується робочою группою на чолі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.