У загибелі людей винні не іспанські огірки, а німецька квасоля?

Міністерство сільського господарства регіону Нижня Саксонія на півночі Німеччини заявило, що причиною спалаху заражень кишковою паличкою E.coli, що охопила Європу, швидше за все, стали паростки квасолі, вирощеної в місцевих теплицях, повідомляє Бі-бі-сі. На даний момент від отруєння бактерією загинули 22 людини і захворіли більше 2 тисяч.