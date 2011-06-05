У загибелі людей винні не іспанські огірки, а німецька квасоля?
20:00, 05 червня 2011Політика
3643 0
Міністерство сільського господарства регіону Нижня Саксонія на півночі Німеччини заявило, що причиною спалаху заражень кишковою паличкою E.coli, що охопила Європу, швидше за все, стали паростки квасолі, вирощеної в місцевих теплицях, повідомляє Бі-бі-сі.На даний момент від отруєння бактерією загинули 22 людини і захворіли більше 2 тисяч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter