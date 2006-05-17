Призначено постійного представника Президента в Криму

Ющенко підписав відповідний указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Геннадія МОСКАЛЯ Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав 17 травня. Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Г.МОСКАЛЬ був звільнений з посади голови Луганської обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу.

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