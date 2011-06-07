Азаров і Путін підписали Програму співпраці до 2020 року

Прем`єр-міністри України і РФ Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ було підписано сьогодні в Москві на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ПУТІН на прес-конференції після засідання відзначив, що згідно з Програмою економічного співробітництва країни мають намір орієнтуватися на перспективний напрям двосторонньої співпраці.

«Реалізація цих планів дозволить істотно зміцнити традиційні торговельно-економічні зв`язки, а й і створити наукоємні, високотехнологічні виробництва», - сказав В.ПУТІН.

За підсумками засідання також підписано План заходів міжрегіональної і прикордонної співпраці між РФ і Україною на 2011-2016 роки, а також угоду між урядами двох країн про співпрацю в галузі карантину рослин.