Франція захищається від іноземців

Нижня палата парламенту Франції схвалила новий законопроект в області імміграції, запропонований міністром внутрішніх справ країни Николя Саркозі.

Як передає Associated Press, на підтримку документа проголосували 367 депутатів, 164 висловилися проти. Тепер закон буде відправлений на розгляд до сенату - верхньої палати парламенту, де він, як очікується, буде винесений на голосування на початку наступного місяця.

Новий законопроект, перш за все, ставить за мету знизити притік в країну некваліфікованих кадрів - іммігрантів з низьким рівнем освіти і мінімальними професійними навичками. Уряд вирішив посилити законодавство в цій області після того, як восени 2005г. по Франції прокотилася хвиля погромів, влаштованих вихідцями з іммігрантського середовища.

Законопроект розглядається як екстрений захід, в кожній палаті парламенту відбудеться всього лише одне його читання. Очікується, що остаточно документ буде схвалений в червні ц.р. після того, як свій висновок зробить спеціальна комісія.

РБК-Украина