Суд у США до 15 червня вирішить долю $60 млн. позову Укрвакцини

Суд у США має намір до середини червня розглянути затвердження 60-мільйонного позову "Укрвакцини".

Про це повідомив Генеральний директор "Укрвакцини" Олександр Кузнєцов.

Як пояснив Кузнєцов, сума, яка буде остаточно затверджена американським судом, повинна бути переказана до державного бюджету України.

"В принципі, це звичайна практика. І зараз всі штрафні санкції, які ми одержуємо від постачальників, ми переказуємо до держбюджету", — сказав він.

агадаємо, що раніше "Укрвакцина" подала позов до суду в США відповідно до Статусу про організації, що знаходяться під впливом рекетирів і корумпованих організацій, який передбачає відшкодування збитку в потрійному розмірі.

Суд ухвалив рішення збільшити втричі суму позову "Укрвакцини" до 59 785 291,50 доларів США проти Олден Груп, запланувавши процедуру затвердження суми до середини червня.

24 травня Окружний суд США (Орегон) задовольнив позовні вимоги "Укрвакцини" у розмірі 19 мільйонів доларів, як грошовий еквівалент збитку від закупівлі вакцини від грипу.

"Укрвакцина" у вересні минулого року подала позов до американського суду, заявивши про шахрайську схему з постачаннях імпортних ліків. Цей позов став результатом масштабної аудиторської перевірки, яку ініціював Кабінет Міністрів України.

Під час перевірки були виявлені факти шахрайства і нецільового використання державних коштів урядом Юлії Тимошенко.