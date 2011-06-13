Тігіпко: Ми проходимо важкий етап

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики та праці України Сергій ТІГІПКО оцінює позитивно, той факт, що обговорення пенсійної реформи в Україні тривало понад 8 місяців.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

С. ТІГІПКО зауважив, що очікував швидкого ухвалення відповідної реформи.

"Зараз я бачу, що те, що ми вже 8 місяців обговорюємо це питання, це пішло на користь", - сказав він.

За словами віце-прем`єра, «ми практично вперше в історії України обговорюємо всім загалом настільки складне питання.

"Ми проходимо важкий етап", - сказав він.

С.ТІГІПКО наголосив, що вже двічі зустрічався з представниками Партії регіонів, оскільки вони також висловлюють зауваження до законопроекту про пенсійну реформу.

"Вони це дуже жорстко говорять. Вони їдуть в регіони, вони слухають людей. Але якби ми мали хоч якусь мінімальну альтернативу, ми би могли піти цим шляхом. Немає легких рішень", - сказав С.ТІГІПКО.