Яценюк - Азарову: йдіть на пенсію в 764 гривні і не мучайте народ

Народний депутат України від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК закликає уряд піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Зокрема, звертаючись з трибуни парламенту до уряду, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я розумію, що цей уряд сам не піде, я чудово усвідомлюю те, що Президент його не відправить, тому ми звертаємося до уряду – підіть на пенсію».

«Ми забезпечимо вам гідну пенсію - 764 грн. Не мучте народ України, не мучте себе і не мучте Українську державу. Ідіть геть!», - закликав А.ЯЦЕНЮК. При цьому він продемонстрував якесь посвідчення з трибуни, додавши: «А от пенсійне посвідчення».