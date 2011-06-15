Депутати передали Луценку в СІЗО мемуари Черчілля

Народні депутати від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Ірина ГЕРАЩЕНКО та Олександр ТРЕТЬЯКОВ сьогодні відвідали у Лук’янівському СІЗО лідера «Народної самооборони» екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили депутати УНІАН, за дозволом на побачення з екс-міністром вони зверталися до судді Печерського районного суду міста Києва Сергія ВОВКА і суддя дозволив їм таку зустріч.

Депутатам також дозволили передати Ю.ЛУЦЕНКУ книги, зокрема, тритомні мемуари Вінстона Черчілля «Друга світова війна» та іншу історичну та філософську літературу.

Після зустрічі з Ю.ЛУЦЕНКОМ, депутати повідомили журналістам, що «попри все ЛУЦЕНКО добре тримається. Для цього потрібна мужність».

«Юра просить подякувати всім, хто його підтримує. Така підтримка дуже важлива, коли опиняєшся в непростій ситуації», - передали вони його слова.

За їх словами, екс-міністр активно збирається вибудувати свій захист у майбутньому судовому процесі, він наполягає на безпідставності і політичній складовій усіх звинувачень, які йому висуваються.

«Юра впевнений, що він виграє Європейський суд тому що кількість порушень в його справі «зашкалює», - передали журналістам його слова народні депутати.

На запитання про те, як він почувається, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «поступово виходить з голодування».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 квітня почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Із 10 травня Ю.ЛУЦЕНКО перебував у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його було доставлено із СІЗО на медобстеження через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

23 травня екс-міністр внутрішніх справ написав офіційну заяву про припинення голодування.