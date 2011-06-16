Регіонали таки вирішили на перший раз VIP-пенсії не чіпати?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що парламент зробить все, аби максимальна пенсія в Україні не перевищувала десяти мінімальних заробітних плат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

Він наголосив, що фракція голосуватиме за ліквідацію пільгових пенсій для депутатського корпусу, судейського корпусу та іншим категоріям працівників. «В державі має бути справедливість з цього питання. Якщо ми не в змозі забезпечити більш високу пенсію для більшості пенсіонерів, то аморально у вищому ешелоні влади отримувати понад високі пенсії», - сказав він.

При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що залишається питання щодо скасування тих віп-пенсій, які були встановлені раніше. За словами О.ЄФРЕМОВА, скоріш за все це положення буде обговорюватися під час другого читання законопроекту про пенсійну реформу. «Конституція говорить, що ми не маємо права порушувати та погіршувати права людини», - сказав він. О.ЄФРЕМОВ не виключив, що все ж таки буде ухвалене рішення, аби віп-пенсії, нараховані раніше, оподатковувалися. «В будь-якому випадку буде дане доручення Кабінету міністрів врегулювати питання так, аби максимальна пенсія обмежувалася десятьма мінімальними зарплатами», - додав О.ЄФРЕМОВ.