Ляшко розсмішив сесійний зал

Народний депутат Іван СТОЙКО (фракція НУ-НС) спростовує слова голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, що нібито він штовхав охоронців парламенту і лихословив.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Верховної Ради І.СТОЙКО сказав: «Коли підійшов до нього (охоронця, який стоїть біля дверей сесійної зали – УНІАН), він запропонував показати, і я йому показав своє посвідчення, але я не лихословив і я не штовхався».

«І тому я прошу перед усією Україною, перед журналістами, перед моїми колегами спростувати те, що було сказано і названо моє прізвище, що начебто я бив когось чи погані слова говорив», - додав І.СТОЙКО.

У відповідь В.ЛИТВИН доручив Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розглянути цю ситуацію і «взяти відеоматеріали. У нас ведеться відеоспостереження». «Із цих прикрих випадків має бути зроблено висновки», - додав В.ЛИТВИН.

Після цих слів до трибуни швидко пішов народний депутат Олег ЛЯШКО (позафракційний) і почав кричати, коли ж перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК відповість за інцидент, який стався між ними.

На це В.ЛИТВИН нічого не сказав, лише засміявся, у сесійній залі також лунав сміх.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у парламенті сталася бійка між О.ЛЯШКОМ та А.МАРТИНЮКОМ. Вона виникла у сесійній залі після того, як під час обговорення одного з питань О.ЛЯШКО підійшов до головуючого першого віце-спікера з проханням надати йому слово для виступу. А.МАРТИНЮК відмовився це зробити. О.ЛЯШКО почав ображати А.МАРТИНЮКА, зокрема, назвав його фарисеєм. А.МАРТИНЮК схопив О.ЛЯШКА руками за горло і перекинув його через дверцята до президії.