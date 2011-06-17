Ляшко побився з комуністами

13:13, 17 червня 2011
Політика
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Розтягували нунсівці

У сесійній залі Верхлвної Ради сталася сутичка між народним депутатом Олегом ЛЯШКОМ і членами фракції КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла після того, як з трибуни ВР виступив народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ, який розкритикував рішення Конституційного Суду щодо використання Прапора Перемоги.

Ляшко побився з комуністом Царьковим під час засідання ВР. Київ, 17 червняО.ЛЯШКО підбіг до трибуни і почав висловлювати своє незадоволення виступом комуніста, після чого між ним, Є.ЦАРЬКОВИМ та ще рядом депутатів від КПУ почалася бійка.

Члени фракції НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР, Юрій КАРМАЗІН та інші розняли учасників сутички.

 

 

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