Ляшко побився з комуністами

У сесійній залі Верхлвної Ради сталася сутичка між народним депутатом Олегом ЛЯШКОМ і членами фракції КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка виникла після того, як з трибуни ВР виступив народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ, який розкритикував рішення Конституційного Суду щодо використання Прапора Перемоги.

О.ЛЯШКО підбіг до трибуни і почав висловлювати своє незадоволення виступом комуніста, після чого між ним, Є.ЦАРЬКОВИМ та ще рядом депутатів від КПУ почалася бійка.

Члени фракції НУ-НС Ярослав КЕНДЗЬОР, Юрій КАРМАЗІН та інші розняли учасників сутички.