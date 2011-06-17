Верховна Рада провалила закон про Державний прапор

Верховна Рада України направила на доопрацювання проект Закону "Про Державний прапор України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 263 народних депутата із 354 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачав, що Державний прапор України є офіційним державним символом України. Державний прапор - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг верхнього синього і нижнього жовтого кольорів. Відношення ширини прапора до його довжини 2:3.

Державний прапор піднятий постійно на будівлях: Секретаріату Президента України; Верховної Ради України; Кабінету міністрів України; Конституційного Суду України; Верховного Суду України; Генеральної прокуратури України; Національного банку України; Центральної виборчої комісії України; резиденції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини; міністерств і відомств тощо.

Передбачалося, що Державний прапор України має бути піднятий постійно на будівлях органів державної влади, сільських, селищних, міських, районних та обласних рад та їхніх виконавчих органів.

Законопроектом забороняється підняття прапорів іноземних держав на вищевизначених будівлях.

Пропонувалося визначити, що Державний прапор України постійно встановлений у робочому кабінеті Президента України, а також в інших приміщеннях, призначених для проведення офіційних церемоній, за участю Президента України; у залах засідань Верховної Ради, уряду, а також судових засідань; у робочому кабінеті голови Верховної Ради, прем’єр-міністра України, голови Секретаріату Президента України, голови Конституційного Суду України, голови Верховного Суду України, генерального прокурора України, голови Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, голови Центральної виборчої комісії, керівників органів виконавчої влади, суддів, прокурорів, а також глав дипломатичних представництв, консульських установ та інших офіційних представництв України за кордоном, у тому числі офіційних представників при міжнародних організаціях тощо.

Законопроектом передбачалося, що використання Державного прапора всупереч даному документу, а також наруга над Державним прапором як державним символом тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.