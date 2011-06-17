Янукович сподівається, що до Євро-2012 у України буде безвізовий режим з ЄС

Єврокомісія ухвалить рішення про безвізовий режим з Україною

Братислава. 17 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що до Євро-2012 Єврокомісія ухвалить рішення про безвізовий режим з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Братиславі після переговорів з Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що Україна до кінця першого півріччя цього року повністю виконає першу частину плану дій на шляху підписання угоди про безвізовий режим.

При цьому він додав, що значна робота вже виконана і це дасть можливість у другому півріччі почати роботу над другою частиною плану дій.

«Я сподіваюсь, що цю роботу ми завершимо заздалегідь до Євро-2012», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, що, за його словами, дасть можливість країнам Євросоюзу дати мандат Єврокомісії на підписання з Україною угоди про безвізовий режим.