У рейтингу неспроможних країн Україна - на 110 місці

Україна благополучніша за Росію, Білорусь і Казахстан – рейтинг неспроможних країн The Failed States Index.

Як пише ZN.ua, Міжнародна організація Fund for Peace (Фонд миру) спільно з журналом Foreign Policy обнародували 7-й щорічний рейтинг неспроможних країн The Failed States Index, що відображає політичну і соціально-економічну напругу в країнах, які порівнюються в ньому. Рейтинг охоплює 177 країн, які досліджуються за 12 індикаторами, серед яких: диспропорції в розвитку, легітимність державної влади, рівень незадоволеності владою окремих суспільних груп, дотримання прав людини та інші. Кожен індикатор має шкалу оцінювання в балах від 1 до 10 - від найвищого показника, який є ознакою високого рівня розвитку країни, до найнижчого, такого, що демонструє наявність певних проблем.

Перше місце в списку найнеспроможніших країн четвертий рік поспіль обіймає Сомалі; найблагополучнішою країною – 177-е місце - визнана Фінляндія, яка вперше за сім років потіснила на цьому місці Норвегію. У першу десятку найрозвиненіших країн увійшли також Швеція, Швейцарія, Данія, Нова Зеландія, Ірландія, Люксембург, Австрія і Канада.

Україна в 2011 році посіла 110-е місце, випередивши Росію, Білорусь і Казахстан (посіли відповідно 82-е, 83-е і 107-е місця). З пострадянських країн благополучніше за України виявилися лише країни Балтії — Латвія (135), Естонія (140) і Литва (149).

Рейтинг The Failed States Index-2011 буде офіційно представлено 29 червня ц.р. у Національному прес-клубі у Вашингтоні (США в цьому рейтингу посідає 168-й рядок).