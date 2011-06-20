У ГПУ розказали, навіщо викликали Турчинова та Немирю

Колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та колишній віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ були викликані сьогодні до Генеральної прокуратури як свідки у кримінальній справі щодо газових угод, яка виділена в окреме провадження.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури.

Зокрема, як йдеться в поясненні ГПУ, «у провадженні Головного управління з розслідування особливо важливих справ знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом перевищення службових повноважень під час підписання газових угод 2009 року, яка виділена в окреме провадження.

Саме у цій кримінальній справі О.ТУРЧИНОВ та Г.НЕМИРЯ були викликані як свідки для надання необхідних показів».

В Генпрокуратурі заявили, що вказана кримінальна справа «розслідується у суворій відповідності до вимог кримінально-процесуального закону».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ТУРЧИНОВ заявив, що його викликають до Генпрокуратури.

Він зауважив, що “мабуть, отримавши команду керівництва країни терміново передати газову справу до суду, в ГПУ негайно виконали наказ, але потім зрозуміли, що чогось не вистачає”. “Ну просто фізично не встигли вони дофабрикувати справу. Тому і продовжують в авральному порядку проводити допити опозиції. Сьогодні на 12.00 викликали НЕМИРЮ, на 15.00 - мене”, - додав він.

Довідка УНІАН. На початку квітня Генпрокуратура порушила проти Юлії ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

17 червня Генпрокуратура вже передала до Печерського районного суду Києва цю справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.