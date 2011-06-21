Янукович сьогодні виступить у Страсбурзі

08:25, 21 червня 2011
Політика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Французької Республіки (Страсбург) для участі у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ виступить із промовою на сесії ПАРЄ.

Також заплановано зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ і генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном ЯГЛАНДОМ.

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