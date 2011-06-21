Син депутата на Лексусі протаранив міліцейське авто

Син депутата від БЮТ Юрія Сербіна Андрій потрапив у ДТП.

Як пише газета "Сегодня",в ніч на понеділок у центрі Києва в районі вулиці Велика Житомирська "Лексус" Андрія Сербіна зіткнувся з автомобілем співробітників центрального апарату МВС.

Факт ДТП за участю сина депутата підтвердили у ДАІ Києва, але при цьому не змогли повідомити про інших постраждалих, їхні посади і стан здоров`я. "Потерпілий Андрій Сербін у ДТП дійсно значиться", - повідомили у ДАІ.

У той же час, за даними ТСН, аварія сталася через те, що "Лексус" під управлінням Сербіна виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення. Водій другого автомобіля, міліціонер, нібито перебуває в лікарні з численними травмами.

Також, за даними ЗМІ, друзі Андрія, які приїхали на місце аварії, грубо лаялися з представниками міліції, пише видання. "Нардеп Юрій Сербін коментувати ситуацію навідріз відмовився", - наголошується у публікації.

Українська правда