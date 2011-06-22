Огризко: дискусії щодо Митного союзу позбавлені сенсу

Політичні дискусії навколо доцільності вступу України до Митного союзу позбавлені будь-якого сенсу, переконаний екс-міністр закордонних справ, заступник голови політради партії «Наша Україна», експерт Центру соціально-економічних ініціатив Володимир ОГРИЗКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за його словами, у ситуації, яка склалася, «Україна має діяти виключно на прагматичних засадах і рухатися у той бік, де сформовано найкращі умови для українського бізнесу і де наша держава може отримати максимальну вигоду».

«Переговори щодо створення Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом просуваються успішно - це задекларована Україною стратегічна мета. Отже, варто рухатися саме в цьому напрямку без будь-якої політизації процесу, - переконаний В.ОГРИЗКО. - Тоді як розгляд питання, яке нам нав’язується ззовні, про приєднання України до Митного союзу варто взагалі відкласти до невизначеного майбутнього. Подумайте, Російська Федерація, як головний промоутер цього об’єднання, досі навіть не вступила до Світової організації торгівлі. Про який митний союз можна взагалі говорити. Чи нам, може, треба вийти з СОТ?».

На думку В.ОГРИЗКА, вступ Росії до СОТ, хоча перспективи такого розвитку подій, виходячи із сьогоднішніх реалій, є доволі далекими, суттєво прояснить стратегічні підвалини існування Митного союзу як такого, бо покаже, у який спосіб Російська Федерація буде вирішувати комплекс проблем, пов’язаних з необхідністю встановлення митних кордонів з членами Митного союзу, які не є членами СОТ.

«Лише після цього Україна зможе задуматися над питанням про ті чи інші варіанти на основі принципів СОТ, і ніяк інакше. Але до того часу Україна повною мірою відчує переваги реальної євроінтеграції, бо підписання Угоди про асоціацію, складовою частиною якої є угода про зону вільної торгівлі, не за горами. Отже, всі розмови щодо приєднання України до Митного союзу віддають відвертим політиканством, за яким стоїть будь-що, окрім тверезого захисту національних економічних інтересів України», - підкреслив В.ОГРИЗКО.