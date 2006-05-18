“Пора” вважає, що без неї все розвалиться і прогнозує дострокові вибори

Партія “Пора” допускає проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у тексті концепції реорганізації партії “Пора”.

Зокрема, партія констатує, що в новому парламенті домінують неопопулісти та крупні підприємці з меншою участю націонал-демократів та лівих. “Пора” вважає, що протягом найближчого часу в Україні не відбудеться жодних системних і радикальних реформ, які б дали змогу здійснити прорив в модернізації системи державного управління, суспільних відносин та лібералізації економічного середовища.

“Пора” прогнозує серйозну деформацію початкової структури фаворитів парламентських виборів вже до кінця осені поточного року. На думку партії, партії і блоки, що перемогли на виборах, будуть “розділені на 2-4 дрібніших політичних утворення”. Причиною цього “Пора” називає відсутність необхідного для стабільних партійних організацій якостей.

У зв’язку з чим партія вважає, що “розвиток такого сценарію ймовірно може призвести і до дострокових парламентських виборів”.