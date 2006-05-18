Луценко ”засвітив” усі свої гроші
15:29, 18 травня 2006Політика
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Доходи міністра в 2005 році становили 231 тис. грн.
Загальна сума сукупного доходу міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в 2005 році становила 231 тис. 300,50 грн.
Такі дані Ю.ЛУЦЕНКО оприлюднив у сьогоднішньому номері газети “Урядовий кур’єр”, згідно з ст.6 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.
З зазначеної суми заробітна плата міністра становить 188 тис. 437,11 грн., матеріальна допомога – 42 тис. 863,39 грн.
Також Ю.ЛУЦЕНКО вказав, що має квартиру загальною площею 181 кв. м.
Також міністр оприлюднив доход членів своєї сім’ї за 2005 рік, який становив 33 тис. 994,87 грн.
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