Луценко ”засвітив” усі свої гроші

Загальна сума сукупного доходу міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в 2005 році становила 231 тис. 300,50 грн.

Такі дані Ю.ЛУЦЕНКО оприлюднив у сьогоднішньому номері газети “Урядовий кур’єр”, згідно з ст.6 Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

З зазначеної суми заробітна плата міністра становить 188 тис. 437,11 грн., матеріальна допомога – 42 тис. 863,39 грн.

Також Ю.ЛУЦЕНКО вказав, що має квартиру загальною площею 181 кв. м.

Також міністр оприлюднив доход членів своєї сім’ї за 2005 рік, який становив 33 тис. 994,87 грн.