Посол Росії нагрянув до Криму
18:57, 26 червня 2011Політика
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Зустрівся з Яцубою
Голова Севастопольської міської державної адміністрації зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим, повідомляє прес-служба Севастопольської ОДА.
У ході зустрічі обговорювалися питання зміцнення українсько-російської співпраці, участі Росії в соціально-економічному розвитку Севастополя, зокрема, в питаннях будівництва житла. На думку Володимира Яцуби, зустріч пройшла в дружній обстановці взаєморозуміння і конструктивного діалогу, зазначає прес-служба.
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