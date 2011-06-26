Посол Росії нагрянув до Криму

Голова Севастопольської міської державної адміністрації зустрівся з Надзвичайним і Повноважним послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим, повідомляє прес-служба Севастопольської ОДА.

У ході зустрічі обговорювалися питання зміцнення українсько-російської співпраці, участі Росії в соціально-економічному розвитку Севастополя, зокрема, в питаннях будівництва житла. На думку Володимира Яцуби, зустріч пройшла в дружній обстановці взаєморозуміння і конструктивного діалогу, зазначає прес-служба.