Земля не витримала: під Верховною Радою просів грунт

У неділю, 26 червня, через зливу сталося просідання ґрунту біля будівель парламенту та комітетів Верховної Ради на вулиці Банковій у центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив під час прямої телефонної лінії в газеті «Известия в Украине».

Голова ВР зазначив, що у неділю йому довелося вийти на роботу, оскільки через сильні дощі виникли «деякі проблеми у функціонуванні у Верховній Раді».

За словами В.ЛИТВИНА, провалився ґрунт у дворі біля парламенту з боку Маріїнського палацу, а також біля приміщень комітетів, які розміщені на Банковій.

«В деяких місцях провалився ґрунт, але все зробили, так що все зараз нормально», - додав він.