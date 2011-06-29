Прокуратура вважає Печерський райсуд зручним

Державний обвинувач Лілія ФРОЛОВА вважає зручними умови роботи у приміщенні Печерського райсуду Києва під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Досить зручно працювати», - сказала Л.ФРОЛОВА, однак додала, що «у перший день було важкувато».

Державний обвинувач заявила, що прокуратура виступає за максимальну відкритість і прозорість процесу у цій справі.

За її словами, прокуратура наполягає на забезпеченні публічності, присутності представників ЗМІ на судових засіданнях.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чому не було ухвалено рішення про перенесення розгляду справи в інше, більш просторе приміщення, Л.ФРОЛОВА сказала, що це питання було винесено на розгляд суду. Вона нагадала, що суддя вважав за потрібне продовжити проведення засідань у приміщенні Печерського райсуду Києва. «Це право суду», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Водночас, вона додала, що обвинувачення не планує надалі порушувати питання про перенесення засідань суду в інше приміщення.