Депутати від опозиції залишили засідання Київської облради
12:27, 30 червня 2011Політика
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Протест проти порушення регламенту
Фракції Всеукраїнського об`єднання «Свобода», «Фронту Змін» та «УДАР» (усього – 45 депутатів) залишили сьогодні пленарне засідання чергової VII сесії Київської обласної ради VI скликання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».
За їх даними, таке рішення депутати від опозиції прийняли у зв’язку з грубим порушенням регламенту Київської обласної ради.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, до порядку денного сесії не були включені питання, внесені опозиційними фракціями.
Всього у складі Київської обласної ради 148 депутатів.
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