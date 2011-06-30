Депутати від опозиції залишили засідання Київської облради

Фракції Всеукраїнського об`єднання «Свобода», «Фронту Змін» та «УДАР» (усього – 45 депутатів) залишили сьогодні пленарне засідання чергової VII сесії Київської обласної ради VI скликання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За їх даними, таке рішення депутати від опозиції прийняли у зв’язку з грубим порушенням регламенту Київської обласної ради.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, до порядку денного сесії не були включені питання, внесені опозиційними фракціями.

Всього у складі Київської обласної ради 148 депутатів.