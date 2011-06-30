Янукович розповів про те, про що «ніхто не насмілювався говорити 20 років»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає змінити підходи до присвоєння почесних звань діячам культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради.

«Я хотів би сказати те, про що багато говорять в кулуарах і ніхто не насмілиться протягом двадцяти років сказати голосно: народ і без підказок з боку держави знає, чиї пісні співають чи які книжки читають. Хто справді народний (артист – УНІАН), а хто лише на папері», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив, що держава не повинна регулювати питання популярності діячів культури. Він зауважив, що на сьогоднішній день в Україні більше 600 народних артистів, майже 2 тис. заслужених, декілька тисяч діячів мистецтв. І всього таких звань за роки незалежності отримали більше 6 тис. осіб., сказав він

«У нас скоро не буде простих артистів, всі будуть народні або заслужені», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Тому він закликав переглянути концепцію стимулювання людей, які працюють у сфері культури.

Водночас Президент зауважив, що держава не відмовлятиметься від надання звань і закликав представників Гуманітарної ради бути його консультантами при прийняті подібних рішень.