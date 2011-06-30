У Харкові суд заборонив відновлювати пам’ятний знак Героям Крут

Харківський окружний адміністративний суд заборонив ВО «Свобода» відновлювати у сквері «Дзеркальний струмінь» пам’ятний знак Героям Крут.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Харківської облорганізації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА.

Він зауважив, що суд задовольнив позов Харківської міської ради про заборону сьогоднішньої акції ВО «Свобода» до 70-ї річниці Акту відновлення Української держави, під час якої планувалося освятити відновлений пам’ятний знак.

За словами І.ШВАЙКИ, апеляційна скарга вже подана і вона, відповідно до чинного законодавства, має бути розглянута сьогодні до початку акції – до 17.00.

І.ШВАЙКА зауважив, що в разі незадоволення апеляційної скарги ВО «Свобода» не йтиме наперекір рішенню суду та відмінить сьогоднішню акцію й освячення пам’ятного знаку.

Він підкреслив, що Харківська міська рада, виступаючи проти відновлення пам’ятного знаку, керується тільки «самою неприпустимістю його встановлення на тому місці» у Харкові.

Довідка УНІАН. Пам’ятний знак Героям Крут був встановлений у Харкові у 2006 році активістами партії «Пора». Через вологість і неякісне кріплення монумент завалився 29 грудня 2009 року. Рештки пам’ятного знаку місцевий осередок ВО «Свобода» забрав на зберігання.