Королевська: восени деяким чиновникам знадобиться швидкість ніг

Зміни до Податкового кодексу перетворилися на чергову «реформаторську» маніпуляцію. Але люди не пробачать владі фокусів із спрощеною системою оподаткування. Так народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала в Луганську хід розгляду проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу (про спрощену систему оподаткування №8521).

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, в прийнятих 16 червня в першому читанні змінах до Податкового кодексу датою набуття чинності правок зазначається 1 липня. Проте, відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, законопроект не внесено до порядку денного наступного парламентського тижня, який починається 4 липня. Більш того, досі не призначена дата засідання робочої групи з підготовки документа до другого читання.

Таким чином, стверджує народний депутат, або парламент змушений буде продовжити сесію ще на один тиждень, але при цьому закон набуде чинності з 1 січня – згідно з бюджетним законодавством, або зміни до Податкового кодексу взагалі не будуть прийняті на поточній сесії. «Усі декларації влади про готовність до лібералізації податкового законодавства виявилися черговою профанацією», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА на Форумі ділових людей у Луганську.

«Влада веде нечесну гру. Уряд демонструє готовність до дрібних і незначних правок, але при цьому не готовий до радикальної зміни філософії податкової реформи. Маніпуляціями із законодавством прикривається брак професіоналізму й стратегічного бачення», - наголосила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що 14 червня Координаційна рада Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», яка об'єднує більш як 200 громадських організацій і профспілок, прийняла звернення до депутатів, в якому міститься список вимог, врахувати який активісти вимагають при підготовці законопроекту до другого читання.

«1 липня на засіданні Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» ми підіб’ємо перші підсумки виконання владою наших вимог і приймемо рішення про подальші дії. Суспільство не має наміру далі терпіти обман і знущання. У кожній своїй реформі уряд демонструє спритність рук, але суспільство не пробачить уряду чергового фокусу. Восени чиновникам, які відповідають за податкове беззаконня, знадобиться швидкість ніг», - заявила народний депутат.