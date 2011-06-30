Москаль заявляє, що суддя Вовк висить на гачку

Народний депутат (фракція НУ-НС) Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій ВОВК, який головує на судовому засіданні з розгляду справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, сам "висить на гачку" у правоохоронних органів і винесе те рішення, яке потрібне владі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.МОСКАЛЯ, депутат оприлюднив постанову прокуратури про порушення кримінальної справи проти судді С.ВОВКА. При цьому прес-служба долучила фотокопію документа про порушення зазначеної кримінальної справи.

«Перший заступник голови парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Г.МОСКАЛЬ провів власне депутатське розслідування інформації про порушення стосовно судді Печерського районного суду міста Києва С.ВОВКА кримінальної справи. В результаті власного розслідування Г.МОСКАЛЬ отримав текст постанови, який в повному обсязі розміщено в розділі "Документи" персонального сайту політика», - повідомила прес-служба депутата.

Коментуючи цей документ, Г.МОСКАЛЬ зауважив: "Сподіваюся, що тепер вже ні в кого не буде сумнівів в тому, що пан ВОВК, який судить Юрія ЛУЦЕНКА, сам "висить на гачку" у правоохоронних органів і винесе те рішення, яке потрібне владі. Але я попереджав, що "скриньку Пандори" відкрито, і нові викриття злочинців у мантіях та їх покровителів не забаряться", - йдеться у повідомленні.