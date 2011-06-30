Тимошенко цікавиться: її собаки арештовані чи на підписці про невиїзд?

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що чинна влада під час політичного переслідування своїх опонентів вдається до вкрай абсурдних кроків.

Про це вона заявила з приводу інформації про арешт частини її майна, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

«Абсурдність кроків влади не має меж», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Прокуратура заявила, що все моє майно заарештовано. Цікаво, на собак це розповсюджується? Їм гуляти можна чи вони на підписці, як і я?", – іронічно поцікавилася Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомлялося, заступник генпрокурора Михайло ГАВРИЛЮК сьогодні повідомив, що на частину майна Ю.ТИМОШЕНКО накладено арешт. При цьому представник ГПУ не назвав суму, у яку оцінюється майно лідера партії "Батьківщина", на яке накладено арешт.