Ющенко радить владі не вигадувати велосипед

Президент України у 2005-2010 роках, лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО радить чинній владі не вигадувати велосипед, а будувати країну на основі національних цінностей та ідей.

Про це він заявив сьогодні на засіданні Конгресу української інтелігенції у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За його словами, на основі гасел, які пропагує нинішня влада - «Одна країна - дві мови», - Україна не зможе розвиватися. Адже, на переконання В.ЮЩЕНКА, не існує жодної країни, яка б йшла таким шляхом і досягла успіху.

«Складається враження, що енергія влади спрямована на демонтаж Української держави, знищення пам’яті й гідності народу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Поряд з тим, він наголосив на тому, що українське суспільство не сприймає ні радикалізму, ні популізму: «Обидва шляхи неправильні. Це не ті методи, якими можна розвивати країну», - сказав екс-президент.

Також В.ЮЩЕНКО у своєму виступі зупинився на ситуації в російсько-українських відносинах. Він заявив, що завжди виступав за зміцнення добросусідських взаємин з Російською Федерацією, але на базі взаємовигідних і рівноправних відносин, сьогодні ж ідуть переговори про передачу під російський контроль цілих галузей української економіки та стратегічних об’єктів.

«Подібні дії нинішньої влади однозначно свідчать, що вона системно працює на здачу українських національних інтересів по усіх стратегічних напрямках: економічному, безпековому та культурному», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, громадян, яким не байдужа доля України, які прагнуть жити у демократичній, європейській країні, незрівнянно більше, ніж любителів ходити строєм під російські марші.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що всі відмінності та речі, які зараз роз’єднують українських громадян, нав’язані ззовні і, подолавши їх, можна буде перейти на новий рівень державотворення.