У справі Луценка додаткового розслідування не буде

Суд відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ у поверненні його кримінальної справи до Генеральної прокуратури на додаткове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

«Вислухавши думки сторін, суд приходить до висновку про відсутність підстав для направлення справи на додаткове слідство. Враховуючи це, суд вирішив залишити клопотання адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА без задоволення», - йдеться в постанові суду.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.