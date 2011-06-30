Тігіпко думає, що політики й українці - два головних гальма реформ

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що проведенню реформ у країні заважають популізм політиків і небажання громадян брати на себе відповідальність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Сильної України».

«Основними перешкодами на шляху реформ є популізм політиків і небажання громадян брати на себе відповідальність за своє благополуччя. Але зараз потрібно забути про власні інтереси й діяти в інтересах країни», - заявив С.ТІГІПКО.

Крім того, коментуючи масові безлади в Греції, пов`язані з ухваленням парламентом пакета заходів зі скорочення держвитрат, С.ТІГІПКО зазначив, що популізм і незабезпечені доходами бюджетні витрати є основними чинниками для можливості економічної катастрофи в будь-якій країні.

«У Греції - один із найнижчих у Європі рівень продуктивності праці, при цьому найкоротший робочий тиждень і величезні витрати на соціальну допомогу. Як результат – країна стала банкрутом і виживає лише за рахунок допомоги ззовні. Соціалізм завжди обходиться дуже дорого. Але розставатися з ним багато хто не бажає. Це більш ніж актуально й для України», - зазначив лідер «Сильної України».

На думку С.ТІГІПКА, Україна також має неконкурентоспроможну економіку й сьогодні для країни життєво необхідно провести глибоку модернізацію й забезпечити динамічний розвиток.