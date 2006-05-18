Порошенко порівняв уряд Тимошенко з наперсточниками

Член політради блоку «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО розкритикував радикальні заходи в економіці країни, зроблені урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, про це він заявив сьогодні на міжнародній конференції за участю іноземних інвесторів, яка організована інвестиційною компанією Dragon Capital.

«Я не підтримую кроки, зроблені попереднім урядом в березні минулого року, і які були пов`язані, наприклад, із пропозицією про скасування єдиного податку. Ми не маємо права використовувати прийоми наперсточників. Але також не можна суб`єктам ринку, прикриваючись державними гарантіями, використовувати податкову систему для запобігання сплати від податків», - підкреслив він.

П.ПОРОШЕНКО також охарактеризував учасникам конференції поточну політичну ситуацію в Україні, створення парламентської коаліції і формування коаліційного уряду.

На запитання про призначення прем`єр-міністра, він сказав, що перед визначенням кандидатури прем`єра необхідно публічно й чітко відповісти на запитання про програму дій нової команди та її пріоритети, визначитися з макроекономічними індексами, змінами у податковій політиці, реформи, які плануються. П.ПОРОШЕНКО висловив впевненість у тому, що вирішення поставлених питань дозволить створити міцну і працездатну коаліцію. «Гадаю, що для України період формування коаліції не є якимось негативним чинником. Переконаний, що він не буде довгим. Крім того, ми сьогодні можемо говорити про те, що в Україні є всі умови для нормальної роботи стабільних умовах», - відзначив він.