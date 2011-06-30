Суд не побачив доказів того, що Луценку стало гірше

Колегія суддів Печерського районного суду Києва не знайшла підстав для обрання екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ міри запобіжного заходу, не пов’язаної з триманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд відхилив клопотання громадського захисника, дружини екс-міністра Ірини ЛУЦЕНКО.

Як зазначається в ухвалі суду, «доказів про погіршення стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА суду не було надано, у зв’язку з цим у клопотанні захисника Ю.ЛУЦЕНКА про зміну запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою, відмовити».

Також суд нагадав, що відповідність за стан здоров’я ув’язнених несе начальник слідчого ізолятора.

Водночас, на прохання адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА суд зробив перерву у судовому засіданні до 11.00 5 липня.