В Одесі автопробігом відзначили день народження командувача УПА

Автопробігом Одеса-Іллічівськ відзначили представники патріотичної громадськості обласного центру 104-ту річницю від дня народження генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, велика колона автомобілів під державними та червоно-чорними прапорами Всеукраїнського об’єднання «Свобода» стартувала від Пересипського мосту Одеси і пройшла головними вулицями до міста-супутника Іллічівська.

Як зазначив на старті автопробігу лідер облорганізації «Свободи» Павло КИРИЛЕНКО, вшанування пам’яті Р.Шухевича належить відновлювати на державному рівні. І нагадав, що “командувач УПА Р.Шухевич двічі бував в Одесі, і ми, одесити, маємо пишатись цим фактом. Генерал, армія якого до 60-х років не припиняла боротьби проти московсько-більшовицької чуми, гідний того, щоб його гідно вшановували нащадки і продовжувачі його справи”.

П.КИРИЛЕНКО додав, що торік громадськість Одеси назвала парк поруч з ринком «Північний» іменем Р.Шухевича, біля його входу було встановлено табличку «Парк ім. Романа Шухевича” (до 69-ї річниці з дня відновлення Української держави).