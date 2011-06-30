Ющенко не виключає своєї участі у парламентських виборах

Президент України у 2005-2010 роках, лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що до партійного списку на найближчих виборах до парламенту увійдуть «найбільш авторитетні люди національно-демократичних сил».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

«Наша Україна» йде на вибори. Ми запропонуємо максимально консолідований список, де будуть найбільш авторитетні люди національно-демократичних сил», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також не відкидає своєї участі у згаданих перегонах, однак наразі ще не визначився з цього питання, оскільки «не зачарований політикою».

«Але з іншого боку є мій обов’язок. Я дуже чутливий, коли ображають Україну, українців і все українське. А це відбувається кожен день. Тому це – мій обов’язок, якщо хочете, хрест», - зазначив президент України (2005-2010).

Він також заявив, що зацікавлений у «перемозі «Нашої України» як демократичної партії», повідомили у прес-службі.