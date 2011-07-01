Наливайченко шукає «ідеологічно вмотивованих активістів»

Голова політичної ради партії «Наша Україна», лідер Громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує на важливості активізації громадських рухів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав у Запоріжжі під час засідання Координаційної ради Громадської ініціативи «Оновлення країни», в якому взяли участь представники 12 областей, що представляють понад 20 місцевих громадських об’єднань.

Зокрема, він зазначив, що саме громадський рух може стати успішним майданчиком для всіх небайдужих українських громадян. «Саме громадський сектор завжди був, є і буде каталізатором змін в країні. Тому важливо активізувати та модернізувати діяльність «Оновлення країни». Партія «Наша Україна» буде надійним партнером для громадських активістів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Координаційна рада ініціативи прийняла рішення про активізацію діяльності «Оновлення країни». За словами керівника виконавчого комітету «Оновлення країни» Андрія ЛЕВУСА, пріоритетними для ініціативи є такі проекти: фабрика прогресивних суспільних ідей «Нова Україна», формування громадського кадрового активу «Нові люди» та модернізація форматів громадської дії «Діємо по-новому».

«Ми прагнемо встановити нові стандарти для громадсько-політичного життя в країні. Для цього, насамперед, потрібно мобілізувати ідеологічно вмотивованих та ефективних громадських активістів. Це і є головним завданням «Оновлення країни» на даному етапі», - сказав А.ЛЕВУС.

Ініціатива «Оновлення країни» визначила своїм стратегічним політичним партнером партію «Наша Україна», яка найбільш близька їй за ідеологією та світоглядом, - зокрема, «Оновлення країни» бере активну участь в кампанії «Владу під контроль», метою якої є захист громадян від свавілля чиновників. Активісти також підтримали ініціативу В.НАЛИВАЙЧЕНКА щодо координації патріотичних сил для захисту результатів виборів у 2012 році.

Як зазначається в повідомленні, у громадському просторі для «Оновлення країни» найближчими партнерами є Мережа громадської дії «Опір», ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, Молодіжний націоналістичний Конгрес та десятки місцевих громадських об’єднань.