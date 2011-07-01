Тимошенко демонструє емоції, щоб примусити суд виконувати закон?

Емоції - єдина можливість примушувати Печерський суд Києва дотримуватись законодавства.

Про це заявив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи некоректність поведінки екс-прем`єра і її захисту в суді.

"Можливо, дійсно, і Тимошенко, і я на судовому засіданні були емоційні. Можливо, занадто емоційні, але повірте, що ця емоція, викликана всім тим, що відбувалося в цій справі на стадії досудового слідства і в тих діях, які зараз чинить суд", - зазначив він.

"Суд є упередженим у цій справі, суд не слухає справу, суд не розглядає клопотань і суд робить все, щоб не виконувати вимоги Кримінально-процесуального кодексу", - додав захисник.

Власенко зауважив, що "на другий день ми, по суті, примусили суддю виконувати КПКУ".

"В залі стояла тиша. Тимошенко поводила себе абсолютно коректно. Ми робили заяви, і не було жодних проблем", - розповів депутат від БЮТ.

"Нажаль, окрім емоцій у нас не має інших можливостей примушувати суд дотримуватись кримінально-процесуального кодексу", - додав він.

Українська правда