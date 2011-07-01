Власенко: на лаву підсудних поруч з Тимошенко має сісти Янукович

Захисник екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що чинна влада, згідно зі своєю логікою, має разом з Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачувати у збитках від газових контрактів з Росією колишніх прем`єр-міністрів України Юрія ЄХАНУРОВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Частина звинувачень, які висуваються щодо Юлії ТИМОШЕНКО – це те, що вона, нібито підписавши директиви незаконно, завдала державі збитки. Як обчислювалися ці збитки? Дуже дивним чином. Експертиза, яка була призначена Генеральною прокуратурою, порахувала, що в 2008 році ціна на газ була 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Ціна на газ в 2009 році зросла до 233 дол. за 1 тис. куб. м. Вони порахували різницю - вийшло 53 дол. за 1 тис. куб. м. Щороку, щоб прокачувати російський природний газ, Україна спалює 3,6 млрд. куб. м природного газу. Вони цю цифру - 3,6 млрд. куб. М - помножили на різницю у ціні – 53 дол. – одержали суму 194 млн. дол. і сказали, що це збитки, які завдала ТИМОШЕНКО", – сказав С.ВЛАСЕНКО.

"Згідно з такою логікою, поряд з ТИМОШЕНКО мають сісти прем`єр-міністр ЄХАНУРОВ, у якого була така сама ситуація в 2005-2006 роках, і прем`єр-міністр ЯНУКОВИЧ, у якого була така сама ситуація в 2007-2008 роках", - додав він.

На думку С.ВЛАСЕНКА, судовий процес над Ю.ИІМОШЕНКО зачіпає кожного громадянина України, який може постраждати від незаконних дій судової системи.

"Завтра будь-якого громадянина без якихось юридичних підстав звинуватять у скоєнні злочину, прокуратура проведе якісь дії, які вона назве слідством, таємно передасть матеріали до суду. І такий суддя КІРЕЄВ або суддя ВОВК виноситимуть ухвали, незважаючи ні на матеріали справи, ні на будь-що", - вважає юрист.

Він також не виключає, що за наслідками розгляду справи в суді Ю.ТИМОШЕНКО може одержати від семи до десяти років позбавлення волі.