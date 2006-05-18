Павленко презентує Концепцію реконструкції території НСК «Олімпійський»

11-00- Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко презентує Концепцію реконструкції та реорганізації території НСК «Олімпійський». Міністр проведе екскурсію стадіоном, зокрема, місцями, де планується будівництво нових об’єктів спортивного та інфраструктурного призначення. Також, Юрій Павленко представить проект будівництва олімпійської бази льодових видів спорту «Олімпійське селище» (верхнє поле НСК «Олімпійський» (НТУ імені В.Баннікова), на полі біля Навчально-спортивної бази «Атлет»).

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