Ющенко з Рибачуком відбули до Болгарії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Республіки Болгарія для участі у Саміті країн Центральної Європи, який відбудеться у Варні 19 травня.

Тема заходу – «Сьогодення і майбутнє Центральної Європи».

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Заплановано, що глава держави проведе у Варні ряд зустрічей з метою обговорення актуальних питань двосторонніх відносин з країнами регіону.

Крім того, планується участь Президента України у зустрічі глав держав з представниками ділових кіл на тему «Публічна та приватна власність – ключ до будівництва та використання технічної інфраструктури Центральної Європи».

У поїздці главу держави супроводжує глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК.