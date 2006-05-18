Брифінг Лубківського і Полудьонного
18:07, 18 травня 2006Політика
291
У п’ятницю, 19 травня, о 12:00 в Секретаріаті Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО та радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики та Миколи ПОЛУДЬОННОГО.
Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter