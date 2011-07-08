Опозиція знайшла кандидата на голову Рахункової палати

Парламентські фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” та “Блок Юлії Тимошенко-Батьківщина” пропонують Верховній Раді призначити Петра ПОРОШЕНКА головою Рахункової палати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», про це йдеться в спільній заяві двох фракцій.

“Кандидатуру голови Рахункової палати має пропонувати опозиція. Це загальносвітова практика, коли саме опозиція стоїть на варті державних інтересів в справі контролю за використанням бюджетних коштів. Таке рішення українського парламенту було б позитивно сприйнято в Європі на завершальному етапі підготовки договору про асоціацію з Європейським Союзом”, - наголошують фракції НУ-НС та “БЮТ-Батьківщина”.

Вони переконані, що кандидатура П.ПОРОШЕНКА буде вдалим вибором. «Він є знаним в Україні та в світі професіоналом з великим досвідом роботи в економіці та державному управлінні. Петро ПОРОШЕНКО обіймав відповідальні посади – голови парламентського комітету з питань бюджету, секретаря Ради національної безпеки та оборони, міністра закордонних справ, голови Ради Національного банку України”, - зазначають опозиційні фракції.

“Ми впевнені, що Петро ПОРОШЕНКО забезпечить ефективний контроль з боку Рахункової палати над витратами державного бюджету України і керуватиметься у своїй роботі виключно законом”, - вказують фракції НУ-НС та “БЮТ-Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня парламент звільнив Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати у зв’язку із закінченням строку його повноважень.

Довідка УНІАН. Нині П.ПОРОШЕНКО обіймає посаду голови Ради Національного банку України.