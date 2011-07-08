Томенко порахував, що за нові пенсії реально голосували 143 нардепи

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що в опозиції є всі підстави звернутися до Конституційного Суду щодо пенсійної реформи, оскільки відповідний закон був фактично ухвалений не більш як 143 народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

Як сказав віце-спікер, за ухвалення пенсійної реформи проголосували 248 народних депутатів, однак, згідно з письмовою реєстрацією, у сесійній залі перебували лише 143 депутата.

«Я проаналізував і побачив, що, згідно з письмовою реєстрацією, із 248 народних депутатів, які підтримали пенсійну реформу, були присутні лише 143», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, це є дуже важливим аргументом при зверненні до Конституційного Суду крім того, що закон про пенсійну реформу є за змістом антиконституційним.

«Це дуже серйозний аргумент для вето Президента, для Конституційного Суду», - сказав віце-спікер.

Він додав, що опозиція використовуватиме усі аргументи, аби не допустити, щоб ця пенсійна реформа стала законом.

За його словами, якщо Президент все ж підпише відповідний закон, то правова диспозиція опозиційних фракцій буде дуже сильною, оскільки є прямі норми, які порушують Конституцію.

М.ТОМЕНКО також не виключив, що до Конституційного Суду можуть звернутися і депутати від більшості, які будуть незадоволені обмеженням розміру максимальної пенсії. «У мене є підозри, що крім нас ще знайдеться група депутатів від більшості, яка направить звернення щодо вищої межі пенсії», - додав він.

Говорячи загалом про процедуру ухвалення пенсійної реформи, М.ТОМЕНКО зауважив, що є хоч один позитивний момент: нинішня влада «не додумалася ввести 6-відсотковий податок на бездітність, як це було колись ухвалено, також 8 липня за радянської влади».