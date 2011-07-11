Міліція не пускає журналістів до Печерського суду

Судова міліція обмежила доступ журналістів на засідання Печерського райсуду Києва з розгляду справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, охорона мотивує обмеження кількості журналістів недостатністю вільних місць у залі судового засідання.

Водночас, у залі є достатньо місця для того, щоб журналісти, стоячи, висвітлювали судовий процес. Хоча кількість сидячих місць обмежена, оскільки ще на попередніх засіданнях із зали винесли лави для сидіння.

Крім того, поки що судова міліція не допускає журналістів до зали, де має відбутися засідання з розгляду кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.