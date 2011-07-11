Радник ЄБРР пояснює, чому інвестори не йдуть в Україну

Інвестиційний клімат в Україні залишається достатньо важким через велику кількість законодавчих, регуляторних і адміністративних перешкод.

Таку думку висловив провідний радник Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Антон УСОВ в ексклюзивному коментарі Інституту Горшеніна, переданому УНІАН.

Відповідаючи на запитанняекспертного опитування «Інвестиційна привабливість України після підписання договору про ЗВТ з ЄС» у рамках річної програми Інституту «Україна-Росія-ЄС», експерт висловив думку, що Україна в умовах сучасного ринку повинна дуже сильно турбуватися тим, як ставитися до вітчизняних і зарубіжних інвесторів. «Тому що в регіоні є ціла низка країн, які є прямими конкурентами України. Ці країни, безумовно, відволікатимуть на себе ресурси як Європейського банку, так і власні», - вважає А.УСОВ. При цьому експерт зазначив, що дефіцит іноземних інвестицій, і взагалі будь-яких прямих інвестицій, закінчується дисбалансом економіки. «Це, напевно, найважливіше. Тому що дуже багато законодавчих, регуляторних, адміністративних перешкод, про це ми говорили на зустрічі з Президентом України, це те, що сказали інвестори. Ще одна річ, про яку Президент не говорив, – якщо подивитися на структуру проектів, які реалізуються у фінансуванні Європейського банку, то кількість цих проектів певною мірою зросла, але обсяг індивідуальних проектів зменшився. Це означає, що інвестори стали обережнішими. Одна з причин – наслідки кризи, які до кінця не подолані. Друга причина – це те, що все ж таки клімат і умови ведення бізнесу в Україні залишаються такими, що виходити з великими проектами зараз далеко не всі наважуються», - вважає А.УСОВ.

На його думку, інвестиційна привабливість України не дуже зміниться після підписання договору про Зону вільної торгівлі з ЄС. «Це зовнішній чинник, який сприятиме. Але разом із зовнішнім чинником є маса внутрішніх. Зрозуміло, це якась зовнішня кон`юнктура (наприклад, Україна є членом СОТ). Є якісь внутрішні речі, які в країні треба змінити. Тому що привабливість – це, перш за все, те, про що всі інвестори говорять: привабливість складається з суми чинників. Вступ до ЄС і т.п., - це перше. Друге, врахуйте, що ці речі не відбуваються автоматично. Вступ до будь-якої організації такого масштабу вимагає цілого ряду узгоджених дій, жертв, якщо хочете, і консенсусу з боку всіх, хто залучений. Тому це не відбудеться завтра і не відбудеться автоматично», підкреслив експерт.

А.УСОВ вважає, що російські інвестори не стануть виключенням, і їх інтерес до України лише зростатиме. «Україна є важливим ринком і для російських інвесторів теж. У певному сенсі російським компаніям легше працювати тут психологічно, хоча, звичайно, різниця є. Але я не думаю, що це якусь роль зіграє миттєво. Тому що є речі типу Митного союзу, які визначають структуру інвестицій і визначають структуру активності або інтенсивності діяльності компаній на ринку. Говорити про те, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу і всіх європейських хартій, які з цим пов`язані, що у такому разі, безумовно, обмежуватиме діяльність російських компаній, не можна. Я підкреслю, що це не відбудеться завтра, це не відбудеться післязавтра, це більш менш віддалена перспектива. А поки всі ці речі, які відбуваються, ніяк не вплинуть на роботу ані російських, ані інших інвесторів. Я ще раз підкреслю, що у випадку, якщо всі питання вирішуватимуться позитивно, і Україна виконуватиме всі вимоги, це дійсно поліпшить клімат, це буде добре для будь-яких інвесторів», - додав експерт.