Що є важливим для військової співпраці з Росією?

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ пропонує російській стороні підготувати комплексний пакет пропозицій з розвитку двостороннього співробітництва в оборонній сфері, оформлений у вигляді угоди, і винести його на розгляд керівництва обох держав під час найближчої зустрічі на найвищому рівні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це він сказав під час зустрічі у Києві з начальником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації – першим заступником міністра оборони РФ генералом армії Миколою МАКАРОВИМ.

Серед пріоритетних напрямів розвитку двостороннього військового співробітництва М.ЄЖЕЛЬ акцентував увагу на обміні досвідом в питаннях реформування і розвитку збройних сил України і Росії, підготовки кадрів, участі у спільних військових навчаннях.

«Реформування – болісний, але необхідний процес. І обмін досвідом в цьому питанні дасть можливість нашим арміям уникнути серйозних помилок в процесі реформування і розвитку, тримати руку “на пульсі”, - зазначив він.

Окремо міністр оборони України зупинився на трьох важливих питаннях двостороннього співробітництва: використанні російською стороною полігону злітно-посадкових систем “НИТКА”, реалізації проектів Ан-70 та “корвет”.

«Ми отримали листа від міністра оборони Російської Федерації з проханням розглянути пропозицію щодо передачі полігону “НИТКА” в оренду. Ми вважаємо це оптимальним варіантом, який дозволить постійно підтримувати належну готовність полігону для тренувань російських льотчиків. При цьому “НИТКА” залишиться у власності нашої держави. Україна буде отримувати орендну плату і не витрачати кошти на утримання “НИТКИ” та персоналу полігону», - зазначив М.ЄЖЕЛЬ.

Також він запропонував російський стороні розглянути можливість долучитися до реалізації проекту будівництва корабля класу “корвет”, зазначивши, що Росія має величезний досвід та потенціал у галузі кораблебудування.

М.МАКАРОВ висловив переконання, що рівень взаємодії між Україною і Росією у військові й сфері повинен бути набагато вищим.

«Ми обов’язково розглянемо пропозицію щодо участі у програмі “корвет”, а варіант з орендою полігону “НИТКА” є найоптимальнішим і взаємовигідним для наших країн. Ми готові до конструктивної і плідної співпраці», - підкреслив начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.