Янукович про політичну угоду, конституційну комісію, недоторканність і відкриті списки

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче укласти політичну угоду про гарантії на проведення демократичних виборів. Про це йдеться в його статті, опублікованій сьогодні в газеті «Дзеркало тижня». «Для того, щоб виборчий процес пройшов без потрясінь, потрібні нові політичні домовленості, нові гарантії взаємної довіри. Тому пропонується укласти політичну угоду про гарантії проведення демократичних парламентських виборів, яку доцільно підписати президенту, прем`єру, лідерам політичних сил, представлених у Верховній Раді України 5-го скликання, - пише В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в цій угоді, до якої можуть приєднатися й не парламентські партії, мають міститися взаємні зобов`язання не блокувати роботу Центральної виборчої комісії, принципи неконфліктного формування окружних і дільничних виборчих комісій, зобов`язання визнати результати, які будуть оприлюднені в офіційному рішенні ЦВК.

«Якщо цього не зробити, відразу після виборів ми увійдемо до чергової кризи. Створивши прецедент, меншість може ним скористатися й заблокувати роботу парламенту з усіма витікаючими з цього наслідками», - вважає український прем`єр.

Він також вважає, що проведення демократичних виборів, формування нового складу парламенту й відновлення його повноцінної роботи є першим кроком на шляху подолання нинішньої політичної кризи в країні.

Прем`єр виступає за створення конституційної комісії. «Я виступаю за створення Конституційної комісії на парламентській основі, за участю президентської сторони. Але закликаю направити її діяльність на оптимізацію й продовження конституційної реформи, на подачу результатів роботи Комісії у відповідні парламентські комітети й сесійний зал новообраної Верховної Ради», - пише В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому, він застерігає від будь-яких спроб ревізії змін до Конституції, внесених у 2004 році, вважаючи, що парламентсько-президентська модель правління є однією з найбільш оптимальних для України.

«Не варто вигадувати новий конституційний велосипед або повертатися до старої моделі влади, від якої абсолютна більшість політичних сил відмовилася в 2004 році. Це - нереально. Спробу скасувати політреформу велика частина суспільства розцінить як повернення до епохи тоталітаризму й ніколи не дозволить піти на це», - пише прем`єр.

Він також зазначає, що зміни до Конституції мають привести до того, щоб ніхто не мав монополії на владу в країні.

У ході роботи над оптимізацією Основного Закону В.ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне зафіксувати право народу визначати й змінювати конституційний лад шляхом всеукраїнського референдуму.

Крім того, на думку прем`єра, необхідно серйозно підійти до проведення судової реформи шляхом відновлення чіткої системи підсудності й розмежування повноважень між судами, забезпечення реальної незалежності судової влади, подолання корупції, гармонізації судової системи, запровадження суду присяжних. Крім того, на думку В.ЯНУКОВИЧА, процедура призначення голів суду повинна бути виведена з-під впливу Президента й Верховної Ради, і передана Раді суддів або іншим суддівським співтовариствам, а розподіл справ у судах має відбуватися за принципом жеребкування.

У зміненій Конституції, на думку прем`єра, повинні бути чіткіше визначені процедури формування коаліції й опозиції, правове поле для організації роботи виконавчої влади, гарантії та механізми реалізації повноважень Президента України.

«Якщо це робити не поспішаючи й не нав`язуючи позицію однієї сторони всій решті учасників конституційного процесу, тоді робота над оптимізацією діючого Основного Закону буде успішною й може завершитися до кінця 2007 року», - переконаний прем`єр.

Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує скасування кримінальної недоторканності. «Треба скасувати кримінальну недоторканність, але зберегти недоторканність політичну», - пише прем`єр.

Він зазначає, що в Україні відбувається профанація і зловживання конституційною нормою про депутатську недоторканність.

«Гарантія від переслідування за політичні переконання і погляди не повинна підмінятися перетворенням депутатів на «касту недоторканих», для яких не існують ні закон, ні Конституція», - стверджує В.ЯНУКОВИЧ.

Він також вважає за необхідне, щоб в Конституції і законодавстві було чітко записано, коли депутат не може притягатися до відповідальності і коли депутатська недоторканність на нього не поширюється.

Прем`єр-міністр виступає за введення відкритих регіональних списків.

«Переконаний, що принцип пропорційності, що ґрунтується наразі на закритих партійних списках, треба наповнити європейським змістом», - пише В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, українська версія виборів на пропорційній основі призвела до двох негативних наслідків – дискредитації принципу політичної пропорційності і порушення частини прав, як громадян, так і територіальних громад.

«Мабуть, вносячи зміни у виборче законодавство, Україна має звернутися до змішаних моделей або до застосування відкритих регіональних списків, які дозволять виборцю голосувати за конкретного кандидата, а не тільки за список», - вважає український прем`єр.

Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що міністрам слід залишити депутатський мандат. «За умови реформування інституту депутатської недоторканності, доцільно передбачити можливість збереження за міністрами депутатського мандата. Це дозволить також забезпечити повноцінне виконання Закону про держслужбу, який не торкатиметься діяльності членів Кабінету міністрів, оскільки міністр - політичний діяч, а не держслужбовець», - пише В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, на думку прем`єра, слід також змінити і сам підхід до формування уряду. На думку В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні виконавча влада стикається з трьома принциповими проблемами: подвійною структурою уряду (коли два міністри пропонує Президент України), неврегульованістю статусу і функціональних повноважень допоміжних і консультативних органів Президента України, недостатньою врегульованістю відносин Президента з Верховною Радою, Кабінетом міністрів, Конституційним судом, Верховним судом України, а також з центральними і регіональними органами виконавчої влади.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для врегулювання цих розбіжностей необхідно затвердити закон про гарантії і форми здійснення конституційних повноважень Президента України. Цей документ, на думку прем`єра, має регулювати статус консультативних органів Президента, а також відношення Президента з вищими державними інститутами країни.

Вирішити ж проблему подвійної структури Кабміну, за словами В.ЯНУКОВИЧА, можна лише формуванням всього складу уряду парламентською коаліцією. Проте при цьому, повинні бути визначені процедури формування і здійснення єдиної державної політики між президентом і урядом у сфері оборони, національної безпеки і зовнішніх відносин.