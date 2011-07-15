Тимошенко: нинішня влада забезпечила країні розвал

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що внаслідок діяльності чинної влади України за останні півтора роки в країні вдвічі збільшилася кількість людей, які живуть за межею бідності.

"Організація Об`єднаних Націй рахує, що межа бідності – це менше 14 доларів на добу. В Україні 80% громадян живуть за межею бідності, це означає, що їм не вистачає на елементарні речі. Це трагічні дані, це є сигнал SOS для всієї країни. Це значить, що у нас соціальний і економічний розвал", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ТВі.

За її словами, рівень життя людей знизився внаслідок стрімкого зростання цін на ключові послуги та товари. "Ціни, які не підкріплені зростанням пенсій і зарплат, не підкріплені збільшенням рівня життя, призвели до різкого, стрімкого за півтора роки падіння рівня життя", - пояснила вона.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що за часів її прем`єрства тарифи на природний газ та електроенергію не підвищувалися. "Подивіться зараз на продукти харчування! За півтора роки одна гривня стала купувати вдвічі менше продуктів і послуг, ніж купувала, коли я була прем’єром", - наводить її слова персональний сайт.